أوقاف تستعد لإطلاق حملة الكترونية بعنوان "لعلهم يرجعون"

وطن: أعلنت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة عن إطلاق حملة دعوية الكترونية بعنوان "لعلهم يرجعون".

وقالت الأوقاف: "ستنطلق الحملة غدًا الثلاثاء في تام الساعة السابعة مساءً من خلال التغريد على وسم #لعلهم_يرجعون"

وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى تعزيز جملة من القيم والمفاهيم من أبرزها: أهمية معرفة سنن الله في عباده، وحكمته من المحن والأزمات، وأثرها على الفرد والأمة.

وأضافت: "كما تهدف الحملة إلى بيان أثر التوبة في دفع البلاء وحاجة البشرية إلى عدالة الإسلام ورحمته في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

ودعت الأوقاف نشطاء التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في إنجاح هذه الحملة عبر نشر ومشاركة المنشورات والتصاميم والمواد المرئية الخاصة بالحملة والتفاعل معها على أوسع نطاق.