تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من سكان جلقموس بمحافظة جنين

وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من سكان جلقموس بمحافظة جنين.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صحفي، صدر عنه، عصر الاثنين، أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل الخط الأخضر.

وأكد المتحدث أن طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة، حيث لم يخالط أحداً.

وبتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى "273" إصابة في الضفة وغزة، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 309 إصابات.