غنام تشدد على ضرورة متابعة الأسواق وضبط الأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان

وطن: التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الإثنين مع عدد من جهات الاختصاص في المحافظة وناقشت معهم تفاصيل متابعة سير العمل الميداني، وآخر المستجدات المتعلقة بأزمة كورونا، وآليات التعامل مع العمال العائدين من الداخل المحتل، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الفضيل في ظل حالة الطوارىء.

وأكدت د.غنام خلال اللقاء الذي عقد في مكتبها وضم عددا من مدراء المديريات في المحافظة وممثلين عن شركة كهرباء القدس ومصلحة المياه، على ضرورة التكامل بين جميع مؤسسات المحافظة من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

وأشارت د.غنام إلى أن المحافظة وبالشراكة مع مديرية الصحة وجميع جهات الاختصاص تتابع أدق تفاصيل العمل الميداني، لافتة إلى أن مجلس طوارىء المحافظة بانعقاد دائم ويتم اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لتقديرات الطواقم العاملة بالميدان، وبالتنسيق الكامل مع رئاسة الوزراء.

وشددت على ضرورة متابعة الأسواق وضبط الأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرة الى جملة من الترتيبات اللازمة للشهر الفضيل، وفي بدايتها تكثيف جولات لجنة الصحة والسلامة العامة منعا للاحتكار واستغلال الظروف الحالية ولضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم.

ووجهت د.غنام التحية لكافة الطواقم الأمنية العاملة في الميدان والجيش الأبيض الذي يسخر كل طاقاته من أجل الحفاظ على صحة مواطنينا، وضمان سلامتهم.

من جانبه وضع مدير صحة المحافظة د.وائل الشيخ المجتمعين بصورة آخر التطورات الصحية المتعلقة بأزمة كورونا في المحافظة، لافتة إلى أن الأوضاع ما زالت صعبة، مشيرا الى ضرورة تكامل كافة الجهود من أجل الإنتصار في هذه المعركة، التي انهارت أمامها أكثر انظمة العالم الصحية تطوراً.