كورونا عالمياً: 428 ألفاً تماثلوا للشفاء من الوباء

وطن: يواصل فيروس "كورونا" انتشاره في العالم، حيث أصاب وفقاً لاخر الإحصائيات ما يزيد على 1.8 مليون إنسان، توفي منهم أكثر من 114 ألفاً، وتماثل للشفاء 428 ألفاً.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، إلى 4661 وعدد الوفيات إلى 296.

وفي الولايات المتحدة، التي أصبحت البؤرة العالمية لانتشار المرض، قالت جامعة "جونز هوبكنز" إن عدد الوفيات فيها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بلغ 1514.

أما في روسيا، فأعلن مركز العمليات لمكافحة كورونا عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 148، وارتفع عدد الإصابات إلى 18328.

وفي إسبانيا، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17489 بعد تسجيل 517 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الهولندية عن تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بالوباء و964 إصابة حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 26551.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل حالة وفاة و128 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لللإصابات فيها إلى 727.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين و85 إصابة جديدة بالفيروس، وفي الكويت ارتفع عدد الإصابات إلى 1300 بعد تسجيل 66 إصابة جديدة.

كما أعلنت إيران، عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء فيها إلى 73303، بعد تسجيل 1617 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 4585

فيما سجلت البحرين 212 إصابة جديدة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة القطرية

عن تسجيل 252 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 3231.

أما في مصر، فقال ممثل منظمة الصحة العالمية إن "30% من وفيات كورونا فيها ُسجلت قبل وصول الحالات إلى مستشفيات العزل".

فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن "كورونا يشكل خطرا على حياة ملايين الأطفال، ولا يمكننا الحيلولة دون تطور الأزمة الصحية إلى كارثة عالمية للأطفال".

وكان السودان أعلن يوم أمس عن وقف التنقل بين المدن وتطبيق قانون الطوارئ، لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت السعودية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 65، وسجلت 472 حالة إصابة جديدة بالفيروس، كما سحلت الإمارات 3 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 25.