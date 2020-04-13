فيديو | "فلسطينيو العراق" يناشدون الرئيس عبر وطن بالتدخل.. وضعنا في غاية الصعوبة

وطن: ناشد اللاجئون الفلسطينيون في العراق، الرئيس محمود عباس بانقاذهم بعد أن قطعت مفوضية اللاجئين في العراق عنهم المعونات المالية ودفعات بدل الإيجار، مما وضع مصيرهم في غاية الصعوبة.

وفيما يلي نص المناشدة التي أرسلها اللاجئون الفلسطينيون في العراق إلى وطن:

مناشدة من اللاجئين الفلسطينيين الى الرئيس ابو مازن حفظه الله، ننقلها من خلال وكالة وطن

نناشدكم بأسم الانسانية والرحمة ان توصلوا صوتنا الى مفوضية اللاجئين في العراق والتي قطعت بدل الايجار عنا مع بداية وباء كورونا الذي اجتاح العالم برمته، نحن اللاجئين الفلسطينيين في العراق بعد ان قطعت مفوضية اللاجئين المعونات المالية و بدل الايجار بدأنا فعليا نبيع ما نستطيع من اثاث بيتنا لنغطي حاجتنا من الطعام، وبدأ اصحاب الاملاك يطالبوننا بايجار شققهم.

سيادة الرئيس المحترم:

سبق للسفير الفلسطيني في العراق احمد عقل مطالبا بحل هذه القضية، قضية قطع بدل الايجار عنا وقد صرح سعادته بانه سيخاطب الرئيس محمود عباس وقالها امام الاعلام بقضيتنا الانسانية، ولكن مع كل الاسف ما زالت مفوضية اللاجئين مصرة على موقفها، ولا خيار لنا سوى ان نعيش في الخيام حتى ياخذ الله امانته، خاصة نحن اليوم في مصير غاية بالصعوبة، بسبب وباء كورونا الذي اقعدنا في شققنا.

ان غالبية من قطعت عنهم المعونات المالية وبدل الايجار هم من كبار السن والعجزة، وحين نسألهم عن هذا الظلم يقولون ان خزينتنا قد نفذت والدول التي كانت تساعدكم اوقفت هذه المساعدة.

وللعلم قبل هذا العام بايام قد اجرى موظفو مفوضية اللاجئين تقييما على شققنا وقد سجلوا في اجهزتهم المحمولة ان وضعكم سيء للغاية، لنتفاجئ اخيرا انهم قطعوا عنا كل المساعدات النقدية.

راجين من حضراتكم التدخل مرة اخرى لانقاذنا من الجوع والظلم