الاقتصاد تغلق 5 منشات مخالفة وتحيل مخالفين للنيابة العامة

وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون الاجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، ثلاثة مشاغل خياطة غير مرخصة و تعمل على انتاج الكمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، في محافظات نابلس والخليل في حين أتلفت طواقمها كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والكمامات والملابس الاسرائيلية المستعملة الممنوع ادخالها الى السوق الفلسطيني.

جاء ذلك في اعقاب تنفيذ طواقم الوزارة حتى اللحظة، 26 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 118 محال تجاري، حيث تم اغلاق محلين لبيع اللحوم الطازجة والدواجن لعدم الالتزام بالشروط الصحية في مدينة طولكرم.

وأحالت الوزارة في مدينة طوباس والقدس المحتلة، تاجرين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بأسعار طبق البيض متجاوز السقف السعري المحدد من قبل الوزارة بالإضافة الى عدم اشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحال التجاري.

وأخطرت الوزارة عدد من المحال التجاري لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة الى ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها، كميات من المواد الغذائية ومواد التعقيم والكمامات المخالفة كما تعاملت الطواقم مع 14 شكوى تتعلق برفع الاسعار.