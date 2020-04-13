الصحة العالمية: البشرية ستظل تعاني من عدوى كورونا حتى يتم اكتشاف اللقاح

وطن: اعتبر ديفيد نابارو المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن اللقاح هو الوسيلة الرئيسية للتخلص من فيروس كورونا، وقال إن البشرية ستظل تعاني من العدوى حتى يتم اكتشافه.

واعتبر نابارو أن هناك حاليا في الولايات المتحدة وأوروبا علامات على تباطؤ وشيك في انتشار عدوى هذا الفيروس الخطير.

ومع ذلك رأى، أنه مع استمرار تفشي COVID-19 في بلدان أخرى، يجب على البشرية إنشاء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع تفشي المرض بشكل متدرج في جميع أنحاء العالم قبل التخفيف من تدابير الحجر الصحي.