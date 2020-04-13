قطر: 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231

وطن: أعلنت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا استقر عند 7 حالات، حيث لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي بلغت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 59 حالة، ما يجعل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 334.

وقالت وزارة الصحة القطرية في رسم بياني نشرته عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، إن العدد الإجمالي للحالات النشطة للمرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن، بلغ 2890.

وأضافت أنه تم تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3231.