مستوطنون يغرقون مزارع العنب بالمياه العادمة في بيت أمر شمال الخليل

وطن: أغرق مستوطنون، اليوم الاثنين، مزارع العنب بالمياه العادمة في بيت أمر شمال محافظة الخليل، للمرة الثانية خلال اسبوع.

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض: للمرة الثانية خلال اسبوع اغرق مستوطنو "غوش عصيون"، بالمياه العادمة اراضي المواطنين في منطقة وادي اشخيت شمال بيت امر المزروعة بالعنب، والتي تعود لعائلتي صبارنة وعوض.

وأوضح مزارعون أن المستوطنين يتعمدون اغراق اراضيهم بالمياه العادمة في مثل هذه الاوقات من كل عام لاتلاف محاصيلهم وتكبيدهم خسائر مادية فادحة.

وتقدر مساحة الارض التي تم اغراقها باكثر من 20 دونما.