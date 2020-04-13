أمريكا: وفاة الفلسطينيين "محمد العلبي وخالد البوريني" بفايروس كورونا

وطن: أعلنت الجاليات الفلسطينية صباح يوم الاثنين، عن وفاة فلسطينيين خلال تواجدهم في أمريكا بفايروس كورونا.

وأفاد اتحاد الجاليات الفلسطينية، أنّ الفلسطينيين محمد زهير العلبي من مدينة متشيغن وخالد مصطفى البوريني من مدينة نيويورك توفيا بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، رصدت 24 حالة وفاة بين جالياتنا، 15 منها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نحو 500 حالة إصابة، 349 منها في الولايات المتحدة.