انتهاء المهلة الزمنية القانونية الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة

وطن: تنتهي عند منتصف الليلة، المهلة الزمنية القانونية التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، لرئيس حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة.

وفي حال عدم الاعلان عن تشكيل ائتلاف حكومي سيضطر غانتس الى اعادة كتاب التكليف الى الرئيس رفلين، لأنه رفض بالامس كلياً منح غانتس مهلة زمنية اضافية تصل الى اربعة عشر يوماً لاتمام هذه المهمة.

وكان ريفلن قال إنه يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى هذا الموعد، واذا تعذر ذلك الامر فإنه سيسند الامر الى الكنيست لبلورة توصية حول شخصية برلمانية اخرى تحظى بتأييد واحد وستين عضوا لتكلف بهذه المهمة.