الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك توزع الف طرد غذائي على العائلات المتضررة في غزة

وطن: قامت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك بتسليم 1000 طرد غذائي لمؤسسة عطاء فلسطين ليتم توزيعها من قبلهم على العائلات من أهلنا بغزة والتي تضررت خلال هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة وخصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأثنت مؤسسة عطاء فلسطين على دعم وإسناد شركة أيبك لأهلنا في غزة كجزء من دورها الوطني والانساني في مساندة المجتمع الفلسطيني، مشيرة أن هناك تعاون يجمع بين عطاء فلسطين وأيبك منذ العام 2018 في إطار اتفاقية دعم استراتيجية لعدة سنوات، حيث تم تخصيص هذا الدعم لبرامج الجمعية المتنوعة في قطاع غزة إضافة الى دعم برنامج التدريب المهني والتقني لحوالي 150 من الطلبة الأيتام في غزة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم وبناء قدراتهم وكذلك تحسين فرص العمل لديهم والمساعدة في دمجهم في المجتمع.

يذكر أن جمعية عطاء فلسطين الخيرية هي جمعية غير ربحية، غير سياسية، غير حكومية وغير حزبية، وتعمل الجمعية في العديد من المجالات الإغاثية والثقافية والتنمية المستدامة، كما وتولي اهتماماً للمناطق المهمشة والفقيرة وتعمل بشكل مركز في قطاع غزة حيث تستهدف العائلات الفقيرة والأسر العفيفة وخصوصاً النساء و أطفالهن وأسرهن على حد سواء.