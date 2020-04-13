الأهلية للتأمين وبلدية البيرة توقعان اتفاقية تأمين

وطن: وقعت الشركة الأهلية للتأمين، الشركة الرائدة والاولى المتخصصة في قطاع التأمين في فلسطين، اتفاقية تأمين مع بلدية البيرة.

حيث تم توقيع الاتفاقية في مقر البلدية بين رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل وممثل الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين السيد عدنان الصباح نائب المدير العام لشؤون الانتاج والوكلاء، وذلك بحضور كل من: خير السرطاوي مدير دائرة الانتاج والفروع ، محمود حمدان مدير دائرة التعويضات المركزية في الشركة الأهلية، جمال شلطف نائب رئيس البلدية ، ناصر ابو حليمة، هشام شكوكاني وعلا الشيخ مدير وحدة المشتريات في بلدية البيرة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الأهلية للتأمين بتأمين كافة ممتلكات البلدية بما في ذلك المركبات والمعدات الهندسية ، اضافة الى التأمين الصحي للموظفين والعاملين في البلدية.

وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، صرح د.محمد السبعاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الاهلية: " تعتبر هذه الاتفاقية حلقة جديدة في سلسلة اتفاقيات طويلة الأمد قمنا بتوقيعها مع كبرى المؤسسات العاملة في الوطن كبلدية رام الله ونابلس وبيتونيا وغيرها ".

وقال ان المجموعة الأهلية تؤمن بالدور الهام الذي تقوم به مجالس إدارة البلديات والعاملين بها، لذلك تجدها حريصة كل الحرص على تقديم افضل الخدمات.

وثمن السبعاوي قرار مجلس بلدية البيرة بإحالة عطاء التأمينات على الشركة الأهلية للتأمين، كما ويعكس ثقة الجمهور العالية بالخدمات التأمينية التي تقدمها شركتنا لأبناء هذا الوطن الغالي".

وأضاف:" أن توقيع اتفاقية التأمين مع مؤسسات عريقة كبلدية البيرة هو اشارة واضحة على ثقة المؤسسات وكبرى الشركات بالمجموعة الأهلية للتأمين ودلالة على الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة في سوق التأمين الفلسطيني، حيث اعتبر السبعاوي أننا نعتبر أن زبائن الشركة هم مكون رئيسي من نسيجها ونسعى دوماً لتقدم خدمات تأمينية تلبي متطلباتهم وتفوق توقعاتهم.

وفي نهاية مراسم التوقيع شكر السيد عدنان الصباح المجلس البلدي ممثلاً بالسيد عزام اسماعيل والادارة التنفيذية على الثقة الغالية بالخدمات التي تقدمها الشركة الأهلية للتأمين، وأكد على مضي الشركة الأهلية للتأمين قدماً في تقديم كل ما هو مميز للمواطن الفلسطيني.

