الاحتلال يعتقل النائب المقدسي المبعد الى رام الله محمد أبو طير

رام الله- وطن: اعادت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، اعتقال النائب المقدسي المبعد الى رام الله محمد أبو طير (68 عاما) من مدينة البيرة.

النائب أبو طير أمضى ما يزيد عن 35 عاماً من عمره متنقلاً بين سجون الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه في مدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال بتاريخ 8/10/2010 بعد اعتقاله لمدة خمسة أشهر في حينها، وسحب الإقامة منه.

وكان النائب أبو طير قد نال حريته من آخر اعتقال في تشرين اول/أكتوبر من العام الماضي.