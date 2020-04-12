الاحتلال يهدد بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالميدان بسبب "كورونا"

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، إن سلطات الاحتلال، بعثت برسالة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تتعلق بتقليص انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة بالميدان.

وأوضحت قناة "كان" العبرية، نقلاً عن مصدر أمني للاحتلال قوله: إن إسرائيل ستقلص من انتشار الأجهزة الأمنية للسلطة في الميدان، وتقيد تحركاتها بين المدن والقرى ونشاطها في مناطق الريف، وفي المناطق القريبة من الحدود.

وأضافت القناة، وفق مصدرها الأمني، أن ذلك سيتم "إذا لم تقف حملة التحريض ضد إسرائيل والجنود والمستوطنين، بخصوص كورونا"، وفق زعمها.

فيما نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، في اتصال مع وطن علمه بمثل هذه الرسائل.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية، حمّلت الاحتلال المسؤولية عن تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها، وإعاقته عمل الحكومة الفلسطينية في مواجهة الفيروس في مناطق سيطرتها أو في القدس المحتلة، التي سجل فيها حالات إصابة.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان له اليوم، إن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين الفلسطينيين في مدينة القدس.

وأدان ملحم تلك الإجراءات، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحمل "إسرائيل" كسلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.