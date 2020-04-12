حكم على شخصين بالحبس لمدة عام وغرامة مالية لخرقهما حالة الطوارئ

وطن: حكمت محكمة صلح جنين على شخصين بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها ألفا دينار أردني، بسبب خرقهما حالة الطوارئ، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة في ظل هذه الحالة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن شرطة المحافظة قبضت على شخصين لخرقهما حالة الطوارئ التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي بدورها أحالتهما إلى القضاء، الذي أصدر حكمه بحقهما بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها ألفا دينار أردني.

وأضاف البيان الحكم خفف لثلاثة شهور حبس فعلي، وغرامة ألف دينار أردني واجبة الدفع بحق الشخصين.

وفي سياق متصل، أغلقت شرطة جنين37 محلا تجاريا وضبطت 7 مركبات، وقبضت على 8 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، كما قبضت على شخصين حرضا المواطنين على عدم الالتزام بحالة الطوارئ.