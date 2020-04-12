إصابتين جديدتين بكورونا في الخليل وحالة تعافي واحدة في رام الله

وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة الخليل، فيما سجلت حالة تعاف واحدة لفتاة عشرينية في مدينة رام الله.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي صدر عنه، مساء اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن الإصابتين لشابين أحدهما عمره "23" عاماً من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل وآخر "28" عاماً من يطا جنوب الخليل، كانا يعملان في الداخل المحتل، وقد طلب منهما عند عودتهما قبل حوالي أسبوع البقاء في الحجر المنزلي.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في فلسطين إلى "290" حالة، إضافة إلى "36" حالة لم يتم التأكد منها في القدس المحتلة، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين من أهلنا في العاصمة المحتلة.

كما أفاد المتحدث الرسمي بتسجيل حالة تعاف واحدة جديدة من فيروس كورونا لشابة عشرينية من رام الله كانت تعالج في مستشفى "هوغو تشافير" في ترمسعيا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى "59" حالة.