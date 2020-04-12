من خلال منصة مدد.. صندوق ووقفية القدس يسلم إمدادات طبية لجمعية نوران

وطن: سلم صندوق ووقفية القدس تجهيزات طبية منوعة لجمعية نوران في بلدة جبل المكبر لمساندتها في إداء مهامها الصحية اتجاه المجتمع المقدسي.

وتحدث محمد بشير عضو جمعية نوران وأحد قيادات حملة وعيك بحميك عن أهمية الدعم الذي قدمه صندوق ووقفية القدس كونه في معظمه يساعد في التعامل مع المرضى والمشتبه بإصابتهم بوباء الكورونا.

وأضاف بشير بأن بصمات صندوق ووقفية القدس في محافظة القدس بأسرها وتحديدا في بلدة جبل المكبر واضحة منذ سنوات وبرزت بشكل أكبر بالظروف الصعبة الاخيرة لتثبت وقفية القدس أنها معادلة صعبة في المدينة المقدسة.

ومن جهته صرح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي بأن حملة وعيك بحميك التي أطلقها مؤسسات بلدة جبل المكبر تبعث الفخر والاعتزاز وبتوجب دعمها ومساندتها خاصة بعد أن أثبت القائمون على الحملة مهنيتهم العالية في التعامل مع الأزمة.

وأضاف الديسي أن مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس ممثلا بمجلس إدارته برئاسة منيب رشيد المصري سخر كل الإمكانيات المتاحة لمساندة المجتمع المقدسي على تجاوز الأزمة الحالية من خلال العديد من المبادرات النوعية التزاما بالواجب الوطني والديني اتجاه المجتمع المقدسي.

وعبر الديسي عن الاعتزاز بالشراكة مع حملة وعيك بحميك وجمعية نوران كجزء من الشراكة والتكامل لمكافحة وباء كورونا.