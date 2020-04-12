شركة PalPay توقع اتفاقية مع وزارة التنمية الإجتماعية لتوفير مساعدات للأسر العفيفة بقيمة نصف مليون شيكل

وطن: وقعت شركة PalPay لحلول الدفع الإلكتروني ووزارة التنمية الإجتماعية اتفاقية لتوفير مساعدات للأسر المنكشفة جراء أزمة كورونا، والمسجلين لدى سجلات وزارة التنمية الإجتماعية في جميع محافظات الوطن. حيث قامت الشركة بالتبرع بقيمة 507 آلاف شيكل، سيتم توزيعها على ما يزيد عن 1500 عائلة كجزء من تبرعها لدعم القطاع الصحي والإغاثي في ظل تفشي فيروس كورونا في فلسطين.

وتأتي هذه الاتفاقية تكريساً للجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد للدعم والصمود وشبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء.

بدوره أشار د. أحمد مجدلاني بأن هذه الاتفاقية والاتفاقيات التي جرى توقعيها مع العديد من المؤسسات الأخرى، تشكل دَفعة حقيقية للوزارة، وستساعدها في مواجهة أزمة الانكشاف للعديد من الأسر، وللقطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً. وأعرب مجدلاني عن الاعتزاز بمبادرة PalPay التي تأتي في سياق المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والتي تذهب لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة والأسر التي تعرضت للانكشاف جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.

من جانبه، عبر محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن سلطة النقد الفلسطينية شجعت على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية نحو دعم الحكومة والقطاع الصحي ومساعدة الجهات المحتاجة. مؤكدًا على أهمية استخدام الخدمات الإلكترونية لتسهل على المواطنين معاملاتهم دون الحاجة للخروج والإحتشاد في ظل هذه الأزمة الصحية منعاً للعدوى.

من ناحيته، أكد إياد قمصية مدير عام شركة PalPay بأن هذه الإتفاقية تأتي انسجاماً مع جهود الشركة في الوصول الى الفئات الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. وأضاف قمصية بأن PalPay تمكنت من تقديم مجموعة من الخدمات والأنظمة للتسهيل على المواطنين دفع التزاماتهم الشهرية للعديد من المؤسسات، كما عقد اتفاقيات من بينها مع منظمة الغذاء العالمية من أجل توزيع مساعداتها على الأسر المحتاجة منذ سنوات.