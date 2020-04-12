اشتية: التبرعات لصندوق "وقفة عز" بلغت 8.5 مليون دولار، والهدف الوصول إلى 20 مليون دينار

وطن: شكر رئيس الوزراء محمد اشتية، رجال وسيدات الأعمال، الذين قبلوا أن يلعبوا دورا في الجمع والتبرع لصندوق "وقفة عز".

جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، بمجلس إدارة صندوق "وقفة عز" وعدد من رجال الأعمال.

موضحاً أن التبرعات للصندوق بلغت حتى اللحظة 8.5 مليون دولار، والهدف الوصول إلى 20 مليون دينار.

وقال اشتية: لدينا ثقة كبيرة في القطاع الخاص لإدارة الصندوق بكل شفافية ولتحقيق أهدافه: بدعم قطاع الصحة، والفقراء، والمتعطلين عن العمل حتى لا ينام أحد جائعا.

مضيفاً أنه تم مؤخرا إضافة 10 آلاف أسرة جديدة إلى قوائم المساعدات المالية من وزارة التنمية الاجتماعية ليصبح العدد الإجمالي لهذه الأسر 116 ألف أسرة.

مؤكداً أن الحكومة هي المتضرر الأكبر من تعطل الحياة الاقتصادية.

وكشف عن أن جهاز الأمن الوطني تبرع بيوم عمل من رواتب أفراد الجهاز للصندوق.

وقال اشتية: ندرس تشكيل صندوق إقراض ميسّر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على القطاعات الأكثر تضررا

موضحاً إنه من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية، وهناك لجنة تدرس المقترحات حول كيفية إعادة الحياة الاقتصادية بعد انتهاء خطر الوباء.

يذكر أن صندوق وقفة عز هو صندوق وطني أنشاه رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. يرأس مجلس إدارة الصندوق رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني، طلال ناصر الدين. ومجلس إدارة يضم عددا من رجال الأعمال من القطاع الخاص الفلسطيني ويركز في تبرعاته على دعم العائلات المحتاجة والمتضررة من ازمة كورونا عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة الى دعم القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية.

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