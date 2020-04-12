صحة غزة: الوضع الصحي في غزة يمر بمرحلة حرجة

وطن: أعلن د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إتمام كافة الترتيبات الصحية لاستقبال العائدين من مصر إلى قطاع غزة وإجراءات استضافتهم 21 يوماً قابلة للزيادة في مراكز الحجر الصحي، مشيراً إلى أن كافة العائدين سيتسلمون كمامات واقية قبل دخولهم صالة الوصول، وسيتم الفحص الحراري للجميع.

وقال القدرة في الإيجاز الصحافي اليومي إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية بغزة تتابع سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا، وسيتم إعطاء جميع العائدين إرشادات وتعليمات الوقاية والسلامة خلال فترة الحجر الصحي، ليشكلوا بوعيهم صمام أمان لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وأوضح أن وزارة الصحة بغزة خصصت فريقاً طبياً لمعاينة وفرز الحالات المرضية في صالات المعبر، ووفّرت سيارات إسعاف لنقل الحالات إلى الأماكن المخصصة لحجر المرضى العائدين.

وأكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة يمر بمرحلة حرجة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، مناشداً الجميع باتخاذ خطوات أخلاقية وإنسانية لدعم وزارة الصحة بغزة بكميات كافية من مواد الفحص والمتطلبات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيزات مستشفى الصداقة التركي لاستقبال الحالات المرضية التي تحتاج إلى متابعة صحية مباشرة، وشكر القدرة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أروغان والحكومة والشعب التركي ومؤسسة تيكا والجامعة الإسلامية على إسناد جهود وزارة الصحة بتشغيل مستشفى الصداقة التركي لمواجهة الجائحة.

وقال القدرة إن وزارة الصحة بغزة تتابع صحياً 632 مستضاف داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة، وجميعهم بحالة جيدة. وتابع: "تم الاطمئنان على جهوزية مراكز الحجر الصحي بتعاون المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مع توفير الطواقم الطبية والشرطية والخدمات الأُخرى التي ستتم مع المستضافين فترة الحجر الصحي الـ21 يوماً قابلة للزيادة وفقاً للتقديرات الصحية.

وأكد أن الحالات الأربع المتبقية في مستشفى عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا بوضع صحي مطمئن، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وذكر القدرة أن جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تكللت بتوفير جهاز فحص مخبري PCR من خلال مؤسسة رحمة العالمية وتوفير كمية تقدر بـ5 كتات من مواد الفحص لفيروس كورونا، وقد وصلت الآن من الأردن إلى مقر المنظمة في القدس، وبانتظار وصولها إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

ودعا كافة المواطنين الى الحذر وعدم التراخي والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر، واقتصار التحرك على الضرورة، خاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي، من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع.