حماس تنفي قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى

وطن: نفى مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس، وعضو المكتب السياسي موسى دودين، صحة الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل إلى صفقة وشيكة، أو الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال.

وأكد دودين في تصريح صحفي، مساء الأحد، أن حماس لم تلمس جدية عملية من طرف الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف، لكنه رحب بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول إلى خطوات باتجاه صفقة.

وجدد مسؤول ملف الأسرى التأكيد على مبادرة حماس التي أطلقتها على لسان قائد الحركة في غزة يحيى السنوار للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن عملية جادة وحقيقية.

ومؤخرًا قدّم رئيس حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مبادرة وصفها بـ"الإنسانية" تهدف للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى وكبار السن كبادرة إنسانية منعاً لإصابتهم بفيروس كورونا، مقابل أن تقدّم حركته تنازلاً إيجابيًا في ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، دون أن يوضح حينها العرض الذي يمكن أن يتم تقديمه لإسرائيل مقابل ذلك.

وإثر ذلك أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجاهزية للدخول في مفاوضات لعقد صفقة تبادل مع حركة حماس.

وكانت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في الثاني من إبريل 2016، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات، مؤكدة على أن أي معلومات جديدة، لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها.

اقرأ أيضاً: صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال أكثر جديّة هذه المرة؟