نقابة الصحفيين تستنكر التحريض على الصحفية "هند الخضري" من اللوبي الصهيوني

وطن: استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينين، التحريض المباشر على الصحافية هند الخضري من خلال منصات منظمة UN WATCH، المدعومة من اللوبي الصهيوني.

حيث نشرت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك منشوراً تحريضياً مرفقاً بصورتها على إثر منشور كتبته إحتجاجاً على ممارسات تطبيعية مع مؤسسات وأفراد إسرائيليين، وقد احتوى المنشور على مئات التعليقات المسيئة والداعية لمعاقبتها وإتخاذ إجراءات بحقها.

واستهجنت النقابة، هذا التحريض من هذه المنظمة والمعروفة بمواقفها المسبقة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته وأفراده وخاصة الصحفيين والناشطين، بالدفاع عن الحقوق والثوابت، كما أن هذه المنظمة خالفت أسس عملها والتي يفترض أن تسخر بحسب رؤيتهم لمراقبة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد أن روايتهم وعملهم موجه فقط لأي كلمة فلسطينية أو رأي فلسطيني يحارب الإحتلال ومؤسساته وتوجهاته.

طالبت بضرورة الالتزام بالمهنية وعدم نشر أي معلومة ونسبها لأحد دون أخذ موافقته لان ذلك يعتبر مخالفة مهنية، كما حدث من قبل أحد الصحافيين العاملين في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية من قطاع غزة، حيث قام بالإشارة للزميلة هند في تقرير سابق نشر في العاشر من نيسان، بدون الرجوع لها أو أخد إذنها وهو ما أدى إلى التشهير بها من خلال المنصات، التابعة لحكومة الاحتلال ومنها UN WATCH.

يشار الى ان الزميلة الخضري عملت مراسلة صحفية في قطاع غزة مع عدة مؤسسات عربية ودولية طوال السنوات الأربعة الماضية ومشهود لها بمهنيتها العالية وهي جزء لا يتجزأ من الإعلام الفلسطيني الذي يتم محاربته من الإحتلال ومؤسساته.