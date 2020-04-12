تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من الخليل

وطن: أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لعامل من "دورا" جنوب الخليل (كان في الحجر ولم يخالط أحداً)، بعد عودته من عمله بالداخل المحتل.

وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، خلال الإيجاز الصحفي المسائي أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 288، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأضاف أن هناك 300 عينة قيد الفحص المخبري وستظهر نتائجها خلال الساعات القادمة.

وقال الشخرة إنّ: سلطات الاحتلال تتعمد إخفاء المعلومات حول أعداد المصابين وأوضاعهم في القدس، مؤكدًا أن هناك تعاون رسمي بين وزارة الصحة ومصادر رسمية مقدسية حول متابعة الإصابات والمشتبه بإصابتهم.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن ظهر اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في سلوان بالقدس المحتلة.