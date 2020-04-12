رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تلقي علاج من فيروس كورونا

وطن: غادر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، المستشفى حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت الحكومة.

ونقل جونسون، 55 سنة، مستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن يوم الأحد الماضي بعد عشرة أيام من ثبوت إصابته بالفيروس، وذلك بناء على توصيات الفريق الطبي الخاص به.

وقضى رئيس وزراء بريطانيا ثلاثة أيام في وحدة العناية الفائقة في المستشفى قبل أن يخرج منها يوم الخميس الماضي، مستمرا في تلقي العلاج داخل المستشفى.

وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية إن جونسون سوف يستكمل فترة التعافي في مقره الريفي في تشيكرز.

وأضاف البيان أنه "بناء على توصيات الفريق الطبي المعالج له، لن يعود رئيس الوزراء مباشرة إلى ممارسة مهام منصبه. وهو يبلغ شكره للجميع للرعاية الرائعة التي حظي بها".

كما ذكر البيان أن رئيس الوزراء يتضامن مع المتأثرين بفيروس كورونا "من كل قلبه".