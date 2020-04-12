وزارة الاقتصاد تحيل اربعة تجار للنيابة العامة وتغلق ثلاثة مشاغل خياطة مخالفة

وطن: أحالت وزارة الاقتصاد، الأحد، اربعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظات، رام الله والبيرة وطوباس، على خلفية ضبط الطواقم مواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري بالإضافة إلى المغالاه بالأسعار.

وبينت مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني هزار ابو بكر ان الطواقم تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين على بعض المحلات التجارية تتعلق برفع اسعار السلع وجرى التحقق من هذه الشكاوى التي تبين صحتها وعلى اثر ذلك تم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

كما اغلقت طواقم الوزارة في محافظة الخليل والضابطة الجمركية ثلاثة مشاغل خياطة تنتج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس كما جرى ضبط أكثر من 10 الاف عبوة معقم، وكمامات غير مطابقة للمواصفات في عدد من المحافظات وجرى سحب عينات من سلع المعقمات والكمامات واللباس الواقي لفحصها مخبرياً.

ونفذت طواقم الوزارة حتى اللحظة، 34 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة أكثر من 221 محال تجاري، حيث تم إخطار عدد من المحال التجاري لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وضبطت منتجات منتهية الصلاحية بالإضافة الى اتلاف مواد اسرائيلية مستعملة بالتعاون مع الاجهزة الامنية كما تعاملت الطواقم مع 26 شكوى تتعلق برفع الاسعار.