بطريركية الروم الأرثوذكس تقدم نحو مليوني دولار كمساعدات في ظل أزمة "كورونا"

وطن: في ظل الأزمة التي سببتها جائحة كورونا، وانعكاستها على مختلف القطاعات في فلسطين، قدمت بطريركية الروم الأرثوذكس ما مجموعه نحو مليوني دولار كمساعدات وطرود، لإسناد مختلف الفئات والأسر على الصمود وتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية عن قيام البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بتقديم تبرع مادي بمبلغ قدره نصف مليون شيكل لصندوق "وقفة عز" في إطار دور البطريركية المقدسية ومسؤوليتها الاجتماعية بتقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة وباء فيروس الكورونا وذلك بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها الكنيسة الأرثوذكسية.

ويأتي هذا التبرع ضمن سلسلة من التبرعات والحملات الإغاثية التي أطلقتها البطريركية منذ الإعلان عن فيروس كورونا كوباء، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، حيث سبق وأن قامت البطريركية، وبتعليمات البطريرك، بتوزيع مئات الطرود الغذائية في مناطق مختلفة من مدينة القدس والتي أتت بعيد الإعلان عن قراره إعفاء المستأجرين للعقارات الأرثوذكسية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من الإيجارات للعام 2020.

كما نفذت البطريركية المقدسية في نفس السياق حملة مساندة محافظة بيت لحم والتي تم من خلالها توزيع 1200 طرد غذائي لمدن المحافظة، بالإضافة الى تبرع البطريرك ثيوفيلوس بمبلغ 50 ألف دينار لوزارة الصحة الأردنية للمساهمة في دعم جهودها لمحاربة الوباء.

وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدرس إمكانيات توسيع حملة توزيع الطرود الغذائية لتشمل مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالإضافة الى تقديم تبرعات لجهات مختلفة تعمل على مواجهة وباء فيروس الكورونا، وسيكون هنالك حملة توزيع الطرود الغذائية لمنطقة رام الله وقراها ونابلس.