بلدية نحالين تعقّم شوارعها بعد اقتحام قوات الاحتلال لها

رام الله- وطن: عقمت طواقم بلدية نحالين غرب بيت لحم، اليوم الاحد، شوارع وأحياء اقتحمتها قوات الاحتلال، لدى اعتقالها شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس مجلس بلدي نحالين صبحي زيدان، إن طاقم البلدية قام بتعقيم منطقة صبيحة وسط البلدة بعد اقتحامها من قبل جنود الاحتلال، الذين قاموا بالبصق على المركبات والجدران، وذلك في إطار سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار وباء فيروس كورونا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباخ اليوم الشاب محمد فنون وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة .