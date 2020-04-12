المرة الأولى في فلسطين.. رصد نحو 9 آلاف طائر من شرفات المنازل خلال أسبوع

رام الله- وطن: قال موقع محميات فلسطين الإلكتروني، إن العائلات الفلسطينية رصدت 8918 طائرا من المنازل خلال أسبوع، وذلك بمشاركة 1251 مراقبا للطيور من العائلات.

وأوضح الموقع في بيان له، اليوم الأحد، أنها المرة الأولى التي تحدث في فلسطين بأن يتم مراقبة الطيور وتوثيقها من المجتمع، وحتى في المجتمع العربي ككل، وهو ما يشكل وعيا فلسطينيا بأهمية المحافظة على الطيور.

وأشار محميات فلسطين بأن نتائج المسابقة (أكبر تعداد للطيور من حديقة وشرفات المنزل) تعكس الواقع البيئي الفلسطيني فتواجد الطيور يعد مؤشراً على سلامة البيئة حيث يمكن الاستفادة من أرقام المسابقة لأغراض بحثية ودراسات بيئية.

وبينت النتائج أن الطيور الأكثر شيوعا حول المنازل هي الدوري، واليمام الضاحك، والمينا الهندي، والغراب المقنع، وعصفور الشمس الفلسطيني، فيما تبين وجود بعض الطيور الغازية في بعض المناطق الفلسطينية بنسبة توازي الطيور المقيمة في الأراضي الفلسطينية، ما يستدعي تدخلا حكوميا للحد من انتشار الطيور الغازية والحفاظ على الطيور الأصيلة في بلادنا.

وذكر محميات فلسطين أن الفعالية البيئية لاقت رواجا واسعا في أوساط العائلات الفلسطينية حيث شارك فيها 43% بنسبة فردية و57 % مع أبناءهم أو آبائهم أو الأزواج وينحدرون من مختلف المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة .

وكانت المشاركات من خلال إرسال الصور والتسجيلات الصوتية والفيديوهات في ساعات الفجر وخلال النهار من الحدائق وشرفات المنازل والبعض منهم ارسل لنا رسومات للطيور التي شاهدها.

وتأتي الفعالية، وفق البيان، بإشراف فريق موقع محميات فلسطين وبالشراكة مع سلطة جودة البيئة وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية، واستكمالا لمشروع التوعية البيئية مع سلطة جودة البيئة الذي توقف بسبب جائحة كورونا في شهر فبراير الماضي.