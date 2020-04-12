المحامي امجد الشلة يطالب الحكومة بالتنسيب للرئيس لاصدار قرار بقانون لحماية العمال و الموظفين

رام الله- وطن: قال عضو مجلس نقابة المحاميين، أمجد الشلة، إن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 لم يناقش ظروف واوضاع العمال وارباب العمل في ظل القوة القاهرة، و انما تم اقتصار الاشارة وفقا لما جاء في المادة 38 من قانون العمل على أن المنشأة المغلقة بقرار إداري او قضائي تبقى ملزمة بدفع اجور العمال لديها لمدة شهرين.

الامر الذي ترك الباب مفتوحا للاجتهادات القانونية او القضائية و حيث أن طبيعة قانون العمل هو أنه قانون مجتمعي و يهدف الى تكريس الحماية المجتمعية، فلا بد من ان يكون هناك حسم لهذا الجدال و تسكير الابواب على الاجتهادات المختلفة و على اي اجراءات قد تكون تعسفية بحق العمال و الموظفين، بحسب الشلة.

وأشار الى أن اتحاد عمال فلسطين كان قد وقّع مع القطاع الخاص و وزارة العمل على إلزام أرباب العمل و الشركات على دفع نصف اجور العمال و الموظفين عن شهري آذار و نيسان، لافتاً الى أن هذا الاتفاق و للأسف غير محصن قانونيًا اولا و ثانيا لم تلتزم به الكثير من الشركات و ارباب العمل و تم إلزام العمال و الموظفين بأخذ إجازاتهم السنوية.

و أفاد الشلة أن "لقانون العمل طبيعة مجتمعية خاصة جدا و يمس المجتمع كله، و أن الاجراءات التي يجب اتباعها أن الدولة هي التي تحمل الضرر و الاضرار و التبعيات و الاثار القانونية و الاقتصادية حال تعرض اي دولة لكارثة ووجود قوة قاهرة لانه من غير الممكن ان يتم تحميل الشركات و ارباب العمل ايضا فوق طاقاتهم و لكن و للاسباب الخاصة و الظروف الخاصة لدينا في بلدنا فإن الحل الأمثل بل و الواحب اتباعه و عمله حماية للمجتمع و للنسيج المجتمعي و حماية للعمال و الموظفين و أرباب العمل أيضا وفي ظل حالة الفراغ التشريعي الموجودة و ما للرئيس من صلاحيات قانونية وفقا لحالة الطوارىء المعلنة و المستمدة من القانون الاساسي الفلسطيني".

وطالب الشلة مجلس الوزراء بالتنسيب فورا و سريعا للرئيس لاستصدار قرار بقانون من شأنه حماية العمال و الموظفين وبذات الوقت رعاية مصالح أرباب العمل و الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار المراكز المادية او المالية لكل منهما و ان الظروف الاستثنائية المتوافرة اليوم تتطلب تدخلا تشريعيا و هذا التدخل يكون فقط من خلال المراسيم الرئاسية، لقطع الطريق على اي اجتهادات قد تضر بالعمال و الموظفين او تكدس مئات القضايا أمام المحاكم و الدخول ايضا في حالة سجال قضائي و اجتهادات قضائية ايضا.

مؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتنسيب للرئيس لاستصدار قرار بقانون قبل نهاية مدة الطوارىء او نهاية اتفاق اتحاد العمال مع القطاع الخاص مع وزارة العمل الغير ملتزم به او معمول به لدى الكثيرين و الغير محصن قانونيًا عدا عن مخالفته للقانون.