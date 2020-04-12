معبر رفح مفتوح ابتداء من غد الاثنين حتى الخميس

غزة- وطن: قالت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إن على المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة، التوجه إلى معبر رفح البري خلال الفترة ما بين يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة.

وشكر سفير فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، على جهودهم الدائمة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية في كافة المنابر السياسية والدبلوماسية والحقوقية.