دولة الاحتلال | الوفيات بكورونا 103 والإصابات 10878

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دولة الاحتلال، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 10878، فيما سجلت 103 حالة وفاة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن عن وفاة إسرائيلي (63 عاما)، في مستشفى "بوريا" في طبرية، بعد أن أصيب بفيروس كورونا، حيث أخضع للعلاج لعدة أيام، لكنه توفي متأثرا بالفيروس، علما أنه عانى من أمراض مزمنة.

ويتزامن الارتفاع في الوفيات والإصابات جراء الفيروس، مع دخول تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بضرورة وضع الكمامات خلال التواجد خارج المنزل، حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

ووفقا للأمر الذي وقع عليه مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف، فإن منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، يدخل حيز التنفيذ تعليمات تلزم بوضع الكمامة على الوجه عند الخروج من المنزل.

وعلى الرغم من هذه التعليمات، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة لن تقوم بفرض الغرامات المالية على من لا يلتزم بتعليمات وزارة الصحة بوضع كمامة على الوجه عند الخروج من المنزل.

(عرب 48)