الكنائس الغربية تحتفل بعيد الفصح والشرقية بـ"أحد الشعانين"

وطن: تحتفل الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الأحد، بعيد الفصح، وتقام الصلوات في كنائس القدس وبيت لحم، بينما تحتفل الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي، بـ"أحد الشعانين".

ولن يتمكن أبناء شعبنا المسيحيين من المشاركة في القداديس والصلوات الخاصة بعيد الفصح في كنائسهم، بسبب إغلاقها تجنبا للاكتظاظ، الذي يعد من المسببات الرئيسية لانتقال عدوى وباء كورونا.

وهنأ الرئيس محمود عباس، قداسة البابا فرنسيس، وجميع أبناء شعبنا لمناسبة عيد الفصح المجيد.

وقال في برقية وجهها لقداسة البابا: "نسأل الله العلي القدير، أن تكون القيامة لهذا العام، قيامة كل الشعوب من تحت ركام هذه المعاناة وهذا الفيروس، وقد وضعت تلك المعركة أوزارها وعادت الحياة إلى طبيعتها".