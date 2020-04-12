كوريا الجنوبية: 32 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، معظمها حالات وافدة.

وأوضح المركز أن عدد الحالات الوافدة من الخارج بلغ 24 (75%) وجاءت 8 حالات (25%) من انتقال العدوى داخليا.

بذلك وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 10512 حتى اليوم الأحد، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 214 بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق.

وحسب السلطات، فإن معدل الزيادة اليومية لعدد الإصابات يظهر تباطؤا في الآونة الأخيرة. وقد زاد عدد الحالات الجديدة بواقع 47 حالة في كل من يومي 6 و7 أبريل، و53 حالة في 8 أبريل، و39 حالة في 9 أبريل، و27 حالة في يوم 10، و30 حالة في 11 أبريل.

المصدر: يونهاب