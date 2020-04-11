لا إصابات جديدة بكورنا.. وحالة تعافي لفلسطيني في مصر

رام الله-وطن: قال الناطق باسم الحكومة، إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف ملحم في الإيجاز الصحفي المسائي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم السبت، أن نتائج 155 عينة أظهرت انها غير مصابة، لتستقر الحصيلة عند 268، تماثلت 46 منها للشفاء.

معلناً عن تعافي الفلسطيني المصاب بفيروس كورونا في مصر.

وكان مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أعلن في الإيجاز الصحفي الصباحي، أن إصابة واحدة سجلّت اليوم، وهي لسيدة ستينية من قرية الجديرة، شمال غرب القدس، انتقلت لها العدوى من زوجها.

يتبع...