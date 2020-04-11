منظمة التحرير تحذر.. اتفاق أمريكي إسرائيلي قريب على خرائط الضم بالضفة

وطن: كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، السبت، أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" على وشك الاتفاق بشأن خريطة المناطق بالضفة الغربية التي سيتم ضمها لإسرائيل، في ظل انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني حول الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، الذي ذكر أن "فريقا أمريكيا إسرائيليا يعمل في هذه الأيام من أجل إنجاز خرائط المناطق التي سيتم ضمها لإسرائيل بالضفة الغربية".

ونقل المكتب عن جمعية "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، قولها إن "الحكومة الإسرائيلية وبدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستغلون جائحة كورونا ويستعدون لعملية الضم، وسط عدم اكتراث محلي ودولي بالقضية".

وأشار التقرير أن "إسرائيل" تواصل تنفيذ مخططاتها المتمثلة بالبناء في المناطق الاستراتيجية داخل الضفة والقدس، وتعمل على توسيع المستوطنات بهدف فرض وقائع جديدة يصعب تغييرها بالمستقبل.

ولفت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعهد، خلال مكالمة هاتفية أجراها، مؤخرا، مع رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية دافيد الحياني، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، ومن ثم ضم هذه المنطقة لإسرائيل، في غضون الشهور القليلة المقبلة.