عريقات يحذر من عواقب قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية محتلة

وطن: حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، من عواقب قرار حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة، والآثار التدميرية المترتبة على أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة، بسبب الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال من جانب واحد.

وقال عريقات، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية لوكسمبرغ جان ايسلبورن، إن سلطات الاحتلال تستمر بتوسيع الاستيطان دون رادع، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان.

وعبر عن تقديره للقرار الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي، بتقديم حزمة مساعدات إلى دولة فلسطين، التي تشمل مساعدات إنسانية، وهي استجابة مباشرة لخطة القيادة في المواجهة المتعلقة بفيروس "كورونا".