الأردن لم يسجل أي إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم الجمعة.

وأضاف في إيجاز صحفي مسائي، أنه "تم إجراء ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها، اليوم، وجميعها كانت سليمة".

وكشف وزير الصحة عن "تسجيل 9 حالات شفاء جديدة، 3 منها في مستشفى الملك المؤسّس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة".

وتابع أن "عدم تسجيل إصابات لهذا اليوم، لا يعني انتهاء الوباء، بل يعني أنّ الالتزام كان جيّداً، وأنّ مزيدا من الالتزام سيسرّع عودتنا إلى حياتنا الطبيعية".