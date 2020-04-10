وفق اجراءات احترازية: مواراة المواطن المدلل الثرى شمال طولكرم

وطن: ووري، مساء اليوم الجمعة، جثمان المواطن نشأت ناجي محمود المدلل (55 عاما) من قرية صيدا شمال طولكرم، ومن سكان برطعة في جنين، الثرى، الذي توفي صباح اليوم في مستشفى "هوغو تشافير" في ترمسعيا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في مقبرة صيدا الغربية، وفق فتوى شرعية صدرت عن المفتي العام في التعامل مع حالات الوفاة بهذا الوباء بوجود الطب الوقائي وأفراد من الأجهزة الأمنية، دون حضور أقاربه الذين ما زالوا يخضعون للحجر المنزلي.

وجرى نقل الجثمان وسط إجراءات طبية وقائية، تمثلت في تغليف الجثة في كيس بلاستيكي عازل محكم الإغلاق دون تغسيل أو تكفين، وتمت الصلاة على جثمانه من قبل الطاقم الطبي في المستشفى، حيث تم الدفن بإشراف مباشر من 4 أشخاص من الطواقم الطبية المدربة.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أعلن، ظهر اليوم، وفاة المواطن المدلل الذي أصيب بفيروس كورونا خلال عمله في ملحمة يملكها في بلدة برطعة بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل أراضي الـ48، وكان يعاني من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم إلى مستشفى "هوغو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أنه هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما يعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.