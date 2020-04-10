اياد .. ومجزرة نيسان التي ستزهر

وطن - كتب أحمد ملحم: ذات ليل، قبلته على جبينه حين نام ومضت إلى قدرها، لم تكن تعلم أنها لن تراه مرة أخرى، لم تكن تعلم إنها قبلته للمرة الأخيرة.

ليلا قبل 18 عاما … كان ينام وحده بالعتمة، بماذا كان يحلم تلك الليلة وصوت الرصاص والطائرات يملأ السماء؟ هل استفاق من نومه وبكى وحيدا؟ هل استشعر البرد الذي يلف البيت؟ هل بكى بصمت مع أذان الفجر، وعائلته مضرجة بدمائها تحت ضوء قمر نيسان؟

فجرا … كانت ارض نيسان ترتوي بدماء 3 شهداء مزق الرصاص أجسادهم وهم متعانقين .

فجراً … ماتوا سريعا، لم يكن لدى الرصاص وقت كي ينتظرهم، وهو المبعثر في أجسادهم، امهل احدهم قليلا ، كي يمنحه وجع ما حدث ويتجرع الغصة قبل ان يغلق عينيه للأبد ... بينما في العتمة، كان طفل عليه ان يبدأ حياته باليتم الابدي وصورة لعائلة رحلت في فجر نيسان.

في الساعة 9:45 مساء العاشر من نيسان عام 2002، كان اياد طفلا اكمل شهره التاسع قبل ايام ، يرقد في سريره وحيدا في البيت، لم يكن احدا معه في تلك اللحظة سوى الله، ولا احد يعلم ان كان يبكي او يصرخ او يغفو، لكنه كان وحيدا.

اياد محمد نافع حردان، ذلك الطفل الذي جاء بعد صبر وانتظار دام اكثر من 12 عاما، حمل اسم الشهيد القيادي في سرايا القدس اياد حردان لحظة مولده، وكان على موعد بعد 9 شهور مع غياب عائلته التي اُعدمت في العاشر من نيسان عام 2002 برصاص قوات الاحتلال.

في تلك الليلة، كان اياد وحيدا في منزله، بعد ان قصدت والدته جميلة ملحم التي كانت حاملا بشهرها السادس، ووالدته الاخرى "زوجة ابيه" امل يونس الى مزرعتهم على الحدود الغربية من بلدة عرابة في محافظة جنين، حيث كان والده محمد حردان متواجدا هناك، واثناء عودتهم الى البيت اعدموا جميعهم برصاص قوات الاحتلال في الساعة 9:45 دقيقة.

تقرير جمعية الهلال الاحمر جاء فيه " ان قوات الاحتلال قامت بتصفية الشهيد محمد نافع حردان وزوجتيه امل يونس وجميلة ملحم التي كانت حامل في الشهر السادس اثناء عودتهم من مزرعتهم الى منزلهم في بلدة عرابة، وقامت بقتلهم بدم بارد حيث اطلق جنود الاحتلال عليهم النار على مرحلتين بفارق 3 دقائق."

واضاف التقرير " تم اعدام الشهداء الثلاثة بعد ايقافهم بجانب بعضهم البعض واطلقوا النار عليهم من مسدسات وبنادق رشاشة (M16) عن قرب، حيث وجدت الجثث الثلاث متشابكة ومنطوية على نفسها بحيث تكونت بقعة دماء كبيرة واحدة لهم".

وافاد التقرير "ان الشهيد محمد حردان (37) عاما كان مصابا برصاصة مسدس و (M16) في رأسه، وكذلك في رقبته وساقيه".

واضاف التقرير ان "الشهيدة جميلة ملحم اصيبت برصاصة دمدم متفجر في يدها اليسرى ادت الى كسر وتفتت العظام، وشظايا في اليدين والرجلين، ورصاصة مسدس قاتلة في الرأس من الخلف، والشهيدة امل يونس اصيبت بكمية كبيرة من الرصاص في الرأس من مسدس وبندقية (M16) طالت البطن والساق وادت الى تشوه الوجه".

لم يكتف جنود الاحتلال بذلك، فبعد انتهاء عملية القتل والاعدام، قامت طائرة من نوع اباتشي بقصف مزرعتهم التي كان يتواجد بها والد الشهيد محمد حردان بالصواريخ، ما ادى الى اصابته بعدة اصابات بالغة في رجليه وشظايا في انحاء جسمه لا زال متأثرا بها حتى وفاته، اضافة الى قتل جميع المواشي التي كانت في المزرعة.

المجد للشهداء، ومنا الوفاء