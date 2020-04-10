تركيا ستزود إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فايروس كورونا

وكالات - وطن: كشفت قناة "بلومبرغ" الأمريكية أن الحكومة التركية ستزود إسرائيل بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فايروس كورونا.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية بما في ذلك أقنعة للوجه، وقفازات معقمة لإسرائيل، ومن المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات إسرائيلية في قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا لنقل الشحنة يوم الخميس المقبل.

وتدهورت العلاقات بشكل حاد بين البلدين في عام 2010 عندما داهمت قوات كوماندوز إسرائيلية أسطولا تركيا للإغاثة الإنسانية متجها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين.