وزيرة الصحة: وفاة المواطن نشأت المدلل أحد المصابين بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة، عن وفاة المصاب بفيروس كورونا، نشأت ناجي المدلل، من سكان برطعه، في مستشفى هوغو تشافيز، والذي كان متواجدا في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم سابقا.

وأوضحت كيلة في حديثها لإذاعة "صوت فلسطين"، أن المدلل كان يعاني من أمراض مزمنة سابقاً، مما ساهم بتدهور وضعه الصحي، الأمر الذي أدى لوفاته.

وبوفاة المواطن المدلل، يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فلسطين إلى حالتين، والإصابات إلى 266 إصابة.

وقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم إن الفقيد المدلل"55"عاما" من قرية صيدا شمال طولكرم، ومن سكان برطعة قضاء جنين، توفي صباح اليوم الجمعة في مستشفى "هوغو تشافير" في ترمسعيا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، التي أصيب بها خلال عمله في ملحمة يملكها في بلدة برطعة قضاء جنين بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل الخط الأخضر.

وكان الفقيد يعاني من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى ثابت ثابت في طولكرم إلى مستشفى "هوغو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

وأوضح ملحم في تصريح صحفي له، أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى بعد ظهر اليوم الجمعة في مسقط رأسه في قرية صيدا شمال طولكرم، وسط إجراءات وقائية ووفق فتوى شرعية صدرت عن المفتي العام في التعامل مع حالات الوفاة بهذا الوباء.