الأمن الوقائي يقبض على قاتل الشاب جلال إسماعيل في طولكرم

وطن: قبض الأمن الوقائي، اليوم الجمعة على قاتل الشاب جلال إسماعيل (19 عاما) من عزبة شوفة في طولكرم.

وكان الشاب إسماعيل توفي منتصف ليلة أمس إثر تعرضه لإطلاق نار في عزبة شوفة جنوب محافظة طولكرم، وأعلن عن وفاته فور وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته.

وأفاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في "الوقائي" بأن الجهاز في طولكرم ألقى القبض على قاتل الشاب بعد ساعات قليلة من مقتله، وقام وفق الأصول القانونية وبالتنسيق مع النيابة بإحالة الجاني الى مركز التوقيف والتحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.