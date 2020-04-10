أسماء سلامة تكتب لـوطن: الاقتصاد وغرفة العناية المركزة

بعد ثلاث مؤتمرات صحفية للناطق باسم الحكومة الدكتور إبراهيم ملحم ، خالية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، عم التفاؤل في المجتمع الفلسطيني ، وبات يفكر في إجراءات في الاتجاه المعاكس (التسهيل على المواطنين ) ، قد يكون من السابق لأوانه التفكير بالتسهيلات التي قد تمنحها الحكومة لبعض القطاعات ، ولكن صعوبة الظروف التي يعيشها المواطن تجعله كالغريق الذي يتعلق بالقشة ، وهذا أمر مبرر ومفهوم طبعاً ، خاصة لعمال المياومة (الخاسر الأكبر) من فرض حالة الطوارئ ، بات هناك بصيص من الأمل بأن لا تطول هذه الفترة أكثر من ذلك ، في ظل تأخر توزيع المساعدات التي وعدت بها الحكومة من خلال ( صندوق وقفة عز ) ، الكل ينتظر ما يعينه على الصمود ، ومن جهة أخرى يأمل بالعودة لكسب قوت يومه . فهل اقتربت فترة التسهيل فعلاً . وما هي معالم هذه الفترة ، وما الآلية التي ستتبعها الحكومة .

ما يقوله الخبراء في علوم الأوبئة ، أن مما لاشك فيه أن يصاب مايقارب 70% من أفراد المجتمع قبل انحساره فيه ، وبذلك نحن لم نقترب من ذلك على الإطلاق ، ولكن قد يكون ما تسعى له الحكومة هو ليس عدم إصابة هذه النسبة ، بل أن لا تصاب هذه النسبة في وقت قصير ( عدم الاكتظاظ ) في حالات الإصابة الأمر الذي لا يمكن استيعابه في المستشفيات ، فما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة للتأكد من إيجاد التوازن بين الحد من كثافة الإصابات ، والتقليل من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن طول فترة حالة الطوارئ . معادلة قد تبدو صعبة التحقق ، في حين عملت بعض الدول على إيجاد هذا التوازن في تعاملها مع انتشار الفيروس على أراضيها ، بأن لم تعمد إلى تعطيل كافة مجالات الحياة بل التشديد على اتباع أساليب الوقاية الذاتية ، مع الإبقاء على الحياة شبه طبيعية ، كالسويد والنرويج . أما بالنسبة لدينا في فلسطين فقد تم اللجوء إلى أقسى درجات الشدة منذ البداية بإعلان حالة الطوارئ ، ومن ثم العمل على تجديدها لشهر آخر ، وبعد تدني أعداد الإصابات اليومية لتصل إلى الصفر يوم الخميس ، وباستمرار الوضع على هذا المعدل لأسبوع قادم أو أكثر ، هل ستعمل الحكومة على التخفيف من حالة الطوارئ ، فيما يتعلق بالأعمال ، أم سنشهد استمرار التشديد وربما التجديد لمرة أخرى .. بالنسبة للوضع الذي نعيشه في فلسطين فإنه يختلف عن باقي دول العالم ، إذ لا يمكن لنا التأكد من سيطرتنا على الوضع في ظل استمرار تسجيل الإصابات لدى الجانب الآخر ( دولة الاحتلال) ، والذي من الواضح أنه يتمنى بل يعمل مافي وسعه لتصدير الفيروس إلينا ، وسيبقى موضوع العمال في الداخل موضوع الساعة ، وهو الأمر الذي سيزيد من الامتعاض لدى هذه الفئة المهمة من الشعب وأهاليهم ، ومطالبهم بإيجاد البديل لهم في حال تركهم للعمل في الداخل المحتل ، وكذلك سيبقى قلق الحكومة من استمرار احتمالية نقل العدوى من دولة الاحتلال إلينا في الضفة الغربية ، كذلك الحال بالنسبة لمنطقة القدس المحتلة ، إن الموضوع ليس بتلك السهولة ، التي يتوقعها الكثيرون ، عدد الإصابات المسجلة لدينا ليس لوحده هو المؤشر على السيطرة على الفيروس وبالتالي البناء عليه في اتخاذ التسهيلات التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر . فما هي المؤشرات الحقيقية التي تتحكم في اعلان الحكومة عن تلك التسهيلات ، وماهي أقرب فترة زمنية يمكن خلالها اتخاذ مثل تلك الإجراءات . إلى متى سنصمد ( اقتصادياً ) ؟؟؟

أعلنت الحكومة أن تكلفة ميزانيتها لمواجهة الفيروس هي 137 مليون دولار ، وأن تقديرات الخسائر للاقتصاد في كافة القطاعات هي 3.4 مليار دولار ، كيف سيتم التعاطي مع هذه الأرقام المخيفة ، ونحن موازنة حكومتنا فيها ما يكفيها من العجز ، كيف سنتمكن من استيعاب العجز مع العجز ، بحاجة لإعادة النظر في بعض بنود الخطة المتبعة في مواجهة هذا الوباء ، الأمر الذي يعطينا المجال للتقليل من خسائر الاقتصاد . اقتصادنا الضعيف بات على اعتاب الدخول في غرفة العناية المركزة ، لن ينفعه جهاز التنفس الصناعي ، لا نريد أن نفقده بسبب هذا الفيروس ، لأن المواطنين الذين نحميهم من الفيروس سيكونون هم الضحايا ...

إن مسألة الاقتصاد غاية في الأهمية ، فالدول العظمى اقتصاديا تعاني تبعات هذه الجائحة العالمية ولن تستطيع الخروج بسهولة من تبعاتها ، ليس على المدى المنظور ، وخسائرها في المجال الصحي كذلك فادحة ، فماذا سنفعل نحن في وسط هذا الانهيار الاقتصادي المرتقب عالميا ، ونحن من نعاني من الاقتصاد المترهل، نحن من دخلنا عام 2020 بتبعات مسألة اقتطاع نسب من الرواتب في القطاع الحكومي والذي أثر بدوره سلبيا على القطاع الخاص ، كيف سيقاوم اقتصادنا هذا كله ، نحن من كنا نعتمد على المساعدات الدولية ، هذه الدول باتت تمارس القرصنة البحرية ، وباتت بحاجة لمن يقف بجانبها ( تحديدا دول القارة العجوز ) ، والدول العربية باتت كذلك تفكر في اقتصادياتها التي ستتأثر أيضا بكورونا وبأسعار النفط التي تنخفض باستمرار ، فلا رهان رابح على أي جهة غربية أو عربية لتعويض مليارات الدولارت من الخسائر المتوقعة ،،، نحن بلا أدنى شك مقبلون على أوضاع اقتصادية عالمية ومحلية غاية في السوء ، لذلك لابد للحكومة من إيجاد الطريقة المناسبة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد والمواطن بفعل حالة الطوارئ المفروضة ، نحتاج للعودة في أقرب وقت ممكن للعمل والانتاج ، لتجنب ما يمكن تجنبه من خسائر اقتصادية في المستقبل القريب قبل البعيد . فلا قطاع حكومي قادر على المواجهة ولا قطاع خاص بإمكانه الصمود أكثر ، ولا مواطن لديه ما يتكل عليه من مدخرات .