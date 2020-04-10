وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 266 إصابة.

وأضاف ملحم، خلال الايجاز الصباحي حول مستجدات فيروس كورونا، ان اثنتين من الإصابات سجلتا في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، وشقيقتها البالغة من العمر 25 عاما.

وأوضح أن الطفلة انتقلت إليها العدوى من والدتها التي أصيبت من شقيقتها التي يعمل نجلها في كراج لتصليح الحافلات الإسرائيلية في مستوطنة "غوش عتصيون".

وأشار إلى أن الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى من والدتها ووالدها في بلدة حلحول شمال الخليل.

وبين أن نتائج 25 عينة لمواطنين من قرية بيت سكاريا جنوب غرب بيت لحم، جاءت نتائجها سليمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال هذه الأيام لما يشكل من وصفة سحرية لمنع استمرار تفشي وباء كورونا.

وبخصوص العالقين في المطارات العالمية، أكد ملحم أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزارة الخارجية بأن تعمل على تسهيل إجلاء الفلسطينيين خاصة الطلاب منهم، مشيرا إلى أن توقف حركة الطيران يحول دون تحقيق هذا الهدف حتى الآن.

ولفت إلى أن نحو 300-400 مواطن عالق في الأردن تجرى عملية تأمين عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق ما بين وزارة الخارجية والشؤون المدنية والسفارة الفلسطينية في عمّان.

وقال ملحم، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعد لفتح المعابر لهؤلاء العالقين.