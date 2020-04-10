الاحتلال يؤجل الإفراج عن أربعة أسرى من نابلس

وطن: أجلت سلطات الاحتلال الإفراج عن أربعة أسرى من مدينة نابلس رغم انتهاء فترة اعتقالهم الإداري التي امتدت لستة أشهر.

وقال مكتب إعلام الأسرى صباح يوم الجمعة إن الأسرى الأربعة وهم أدهم مبروكة ومحمد الحمامي وأحمد أبو خليل ومحمد مخلوف كان ينتظر الإفراج عنهم يوم أمس الخميس.

وأوضح أن الاحتلال تذرع بأن عملية التأجيل جاءت بسبب وقف ما يعرف بقانون "المنهلية" الذي يعني خصم عدة أيام من مدة الحكم للأسرى، لكن صلاحية هذا القانون بيد مدير السجن وحسب تقارير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وعمد الاحتلال خلال الشهور الأخيرة إلى تأخير إطلاق سراح عشرات الأسرى الذين انتهت محكومياتهم لفرض مزيد من التنكيل بهم وبذويهم.