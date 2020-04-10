الطقس:منخفض جوي بارد اليوم وغدا



وطن: تتأثر فلسطين، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى اقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وخلال ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول وتميل الاجواء الى الاستقرار، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأثنين: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، والرياح شمالية غربي الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر:

1- تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3-تدني مدى الرؤيا الأفقية.