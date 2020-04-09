خروج جونسون من العناية المركزة

وطن: أعلن المتحدث اليوم الخميس إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة.

هذا تدهورت حالة جونسون الصحية، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج والتدابير اللازمة.

وطلب جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه "وفق الضرورة"، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 1.4 مليون شخص في نحو 206 بلداً وإقليما، توفي بينهم أكثر من 86 ألف شخص.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المحال والأماكن السياحية والعامة، بجانب فرض الإغلاق أو حظر التجول.