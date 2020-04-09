اشتية يرحب بمساعدات الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا في فلسطين

وطن: رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بحزمة المساعدات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لدعمنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال اشتية في بيان له، مساء الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تجاوب مع طلبنا وتعهد بتسريع دفع جزء من مساعداته المتعهد بها لموازنة هذا العام وقيمتها 40 مليون يورو، بصرفها قبل موعدها المحدد نهاية العام لضمان تمكننا من تلبية النفقات الإضافية المتوقعة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي استجاب لطلب الحكومة بإعادة توجيه مبلغ بقيمة 20 مليون يورو من المساعدات التنموية والتطويرية بحيث سيذهب 9.5 مليون يورو منها لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، و5.5 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و5 مليون يورو لدعم العائلات الفقيرة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتوفير 6.9 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتها في مواجهة الوباء.

كما تعهد ب4 ملايين يورو ستقدم لوكالة الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الظرف الطارئ.

وشكر اشتية جميع الدول التي قدمت مساعدات أو تعهدت بها لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الأزمة المشتركة التي تعيشها بلدانهم أيضا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، اليوم، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا في فلسطين. للاطلاع على مزيد من تفاصيل الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي اضغط هنا