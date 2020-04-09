86 وفاة في دولة الاحتلال جراء فيروس كورونا

وطن: ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 86 حالة، فيما اقترب عدد المصابين بالفيروس إلى نحو عشرة آلاف مصاب، بعد تسجيل حالات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد المصابين بفيروس كورونا في اسرائيل، ارتفع مساء اليوم الخميس ، الى 9968 مصابا بينهم 86 حالة وفاة".

وأضافت أنه "من مجمل الإصابات 8522 وصفت حالتهم بالبسيطة، 171 متوسطة و166 خطيرة و121 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي".

وكان مستشفى بوريا أعلن، مساء اليوم ، وفاة إسرائيلية تبلغ من العمر ( 89 عاما ) متأثرة باصابتها بفيروس كورونا ، حيث كانت تعاني من أمراض سابقة.